Tragico frontale tra auto e bus | morto un 28enne

(Di sabato 16 ottobre 2021) Il drammatico incidente è avvenuto nelle prime ore di questo sabato 16 ottobre. L'impatto è stato fatale per il giovane.incidente stradale nella capitale. Lo riferisce Roma Today: questa mattina, alle prime ore di sabato 16 ottobre, un ragazzo di 28 anni ha perso la vita in un scontrosu via Ostiense all'altezza di Casal Bernocchi. Secondo quanto si apprende ...

Advertising

nuova_venezia : Tragico scontro sulla provinciale 81: dopo lo schianto l’auto è stata sbalzata nel fosso. Inutili tutti i soccorsi - RPezzucchi : Tragico schianto frontale nella notte a Gorlago: muore un 31enne di Alzano - zazoomblog : Tragico frontale tra due auto nel casertano 1 morto e 3 feriti - #Tragico #frontale #casertano #morto - occhio_notizie : Tragico incidente a San Tammaro dove un giovane di 30 anni è morto in uno scontro frontale tra due auto -

Ultime Notizie dalla rete : Tragico frontale

incidente stradale nella capitale. Lo riferisce Roma Today: questa mattina, alle prime ore di sabato 16 ottobre, un ragazzo di 28 anni ha perso la vita in un scontrosu via Ostiense ...... Silvia muore a soli 22 anni in uno spaventosoSangue sulla strada, si chiamava Silvia Berlanda e aveva 22 anni, ed è la vittima delavvenuto nel tardo pomeriggio di ieri ...Lo scontro è avvenuto intorno alle 5 su via Ostiense in zona Acilia: alla guida del mezzo di linea fuori servizio un 50enne, in ospedale per accertamenti ...L'incidente è avvenuto all'alba sulla via Ostiense, a Roma. Il terribile impatto non ha lasciato scampo al giovane che si trovava alla guida della vettura ...