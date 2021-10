Tragedia in Indonesia | 11 bambini annegati durante una gita scolastica

Advertising

Undici ragazzini di una scuola media sono annegati in un fiume in, durante una gita scolastica. Altri 10 sono stati tratti in salvo. Lo riportano alcuni media internazionali. A quanto riferito dai soccorritori 150 studenti di una scuola islamica stavano ...durante una gita scolastica in: undici ragazzini di una scuola media sono annegati in un fiume. Altri dieci sono stati tratti in salvo.alla gita scolastica: annegati 11 ...Undici ragazzini di una scuola media sono annegati in un fiume in Indonesia , durante una gita scolastica. Altri 10 sono stati tratti in salvo. Lo riportano ...Tragedia in una gita scolastica, 11 ragazzini sono morti annegati nel fiume in Indonesia: sono stati travolti dalla corrente.