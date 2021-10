Torino | conferenza stampa Juric | «Belotti ha bisogno di tempo Napoli? Perfetti»

(Di sabato 16 ottobre 2021) Ivaninha presentato, che si giocherà domenica alle 18 Domani ci saràe Ivaninha presentato la partita. Ecco le parole dell’allenatore granata. IL– «Ilgià nella seconda parte dell’ultimo campionato avevano alzato il livello. Quest’anno le hanno vinte tutto con Spalletti. Hanno un equilibrio fantastico e fanno gol in tutti i modi. Tutte le squadre che hanno provato a fare qualcosa non gli è andata bene. Dobbiamo fare una partita top». LE ASSENZE – «Una cosa di questa stagione che mi dispiace. Questa squadra hadi lavoro per crescere e per un allenatore è complicato. ...

Advertising

CalcioNews24 : #Juric presenta #NapoliTorino e fa il punto sulle condizioni di #Belotti - Iamnaples : ??? LIVE - Torino, #Juric: '#NapoliVerona? Era una partita come le altre, il mio pensiero è di dare sempre il massim… - Fantacalcio : Napoli-Torino: Juric in conferenza su Belotti - toropuntoit : LIVE Juric: la conferenza stampa prima di Napoli-Torino - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale #FCTorino LIVE – Domani Napoli-Torino: a breve la conferenz… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino conferenza

Perfino il fantomatico Assessorato ai Diritti della città di, che sostiene unasul tema della "comunicazione di genere e sul linguaggio non discriminatorio" intitolata "Non si può ......" Città di Collegno " Cooperative San Donato e Pandora Cuorgné San Vincenzo de Paolidi ...Croce Rossa Italiana Comitato di Settimo Strambino Caritas interparrocchiale di Strambino...Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli. Ecco le sue parole sulle condizioni della squadra e non solo: Mi ...Il tecnico del Torino, Juric, in conferenza stampa, ha parlato del match contro il Napoli, elogiando il suo collega e avversario, Spalletti ...