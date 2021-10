Titans 4 | la serie tratta dai fumetti della DC ha ottenuto il rinnovo

(Di sabato 16 ottobre 2021) L'evento DC FanDome ha svelato la produzione di4 e ha regalato ai fan uno sneak peek dell'episodio finaleterza stagione.4 hail via libera alla produzione e l'evento DC FanDome, oltre all'attesa notizia del, ha inoltre regalato uno sneak peek del finaleterza stagione che andrà in onda su HBO Max il 21 ottobre. L'annuncioproduzione dei nuovi episodi è stato compiuto con un divertente video dal protagonista Brenton Thwaites. Nel cast dici sono Brenton Thwaites, Anna Diop, Teagan Croft, Ryan Potter, Conor Leslie, Curran Walters e Joshua Orpin. Tra gli interpreti anche Alan Ritchson, Minka Kelly, Damaris Lewis e Savannah Welch. Laracconta i giovani eroi mentre affrontano ...

Advertising

milkovichsly : Perché invece non cancelliamo Titans e diamo una serie comics accurate solo a Starfire grazie vvb - Homu_Wishy : Ultima serie TV vista? — Sto seguendo squid game, e l'ultima stagione di titans. Ultima serie completata è stata S… - PedroPessoa01 : @UniversoDCnauta Titans? Pensei que a serie se chamava batfamilia. - qvicksylvie : come farsi passare il blocco delle serie tv perché titans tra due settimane finisce e io sono all'ottavo challenge -

Ultime Notizie dalla rete : Titans serie

Movieplayer.it

... anche se recentemente è apparso nellaTV live - action. L'eroe a quattro zampe fu invece già protagonista di unaanimata nei primi anni 2000. Il suo debutto fumettistico risale ...... Kill the Justice League, mentre per gli appassionati ditv non mancheranno contenuti relativi agli show di HBO Max come Peacemaker, Doom Patrol e, o alleanimate di Harley Quinn, ...HBO Max, durante l'evento DC FanDome, ha annunciato la produzione di Doom Patrol 4 condividendo inoltre un teaser degli ultimi episodi della terza. Doom Patrol 4 ha ottenuto il via libera da parte di ...HBO Max ha condiviso i primi quattro minuti dell'episodio d'esordio di Aquaman: King of Atlantis, la serie animata che debutterà il 14 ottobre.