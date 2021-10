Tina Rispoli indagata, per la Procura ha gestito il tesoretto del clan: ma il Gip respinge l’arresto (Di sabato 16 ottobre 2021) Rigettata dal gip la richiesta di arresti per Tina Rispoli, la vedova del boss Marino e oggi consorte del neomelodico Tony Colombo. Il motivo? Non ci prove che lady Colombo, ora indagata per associazione mafiosa, fosse a conoscenza della provenienza illecita di soldi, case e gioielli, frutto dell’attività di narcos di Gaetano Marino. Tina Rispoli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 16 ottobre 2021) Rigettata dal gip la richiesta di arresti per, la vedova del boss Marino e oggi consorte del neomelodico Tony Colombo. Il motivo? Non ci prove che lady Colombo, oraper associazione mafiosa, fosse a conoscenza della provenienza illecita di soldi, case e gioielli, frutto dell’attività di narcos di Gaetano Marino.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

