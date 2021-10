The Flash: nel teaser del film con Ezra Miller torna in scena il Batman di Michael Keaton (Di sabato 16 ottobre 2021) Il DC FanDome ci regala un primo teaser per Flash, il film di Andy Muschietti con Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck e Sasha Calle. Finalmente il momento è arrivato: il Flash di Ezra Miller ha fatto la sua apparizione al DC FanDome, dove ci è stato mostrato un primo teaser per il cinecomic DC diretto da Andy Muschietti. E ci sono anche il Batman di Michael Keaton e Supergirl. Nel video si mostra Barry mentre decide di compiere un viaggio nel passato, ma ogni cambiamento compiuto nel passato ha delle conseguenze nel presente. Nel video si mostrano anche la creazione del costume e dell'anello dell'eroe e rientra in scena il ... Leggi su movieplayer (Di sabato 16 ottobre 2021) Il DC FanDome ci regala un primoper, ildi Andy Muschietti con, Ben Affleck e Sasha Calle. Finalmente il momento è arrivato: ildiha fatto la sua apparizione al DC FanDome, dove ci è stato mostrato un primoper il cinecomic DC diretto da Andy Muschietti. E ci sono anche ildie Supergirl. Nel video si mostra Barry mentre decide di compiere un viaggio nel passato, ma ogni cambiamento compiuto nel passato ha delle conseguenze nel presente. Nel video si mostrano anche la creazione del costume e dell'anello dell'eroe e rientra inil ...

