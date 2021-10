The Batman, Robert Pattinson in azione nel nuovo trailer italiano dal DC FanDome (Di sabato 16 ottobre 2021) Probabilmente il più atteso cinecomic DC dei prossimi anni, The Batman con Robert Pattinson si mostra in un nuovo, avvincente trailer italiano dal DC FanDome. Il 2022 sarà l'anno di The Batman e di Robert Pattinson, dato che arriverà finalmente nelle sale il film diretto da Matt Reeves. Ma nel frattempo, godiamoci questo nuovo trailer in italiano condiviso qualche minuto fa al DC FanDome. Nel video si possono vedere tante scene d'azione, molte interazioni tra Batman e Catwoman e nuove anticipazioni sui villain coinvolti nella storia. La pandemia ha ritardato di diversi mesi l'appuntamento con il nuovo ... Leggi su movieplayer (Di sabato 16 ottobre 2021) Probabilmente il più atteso cinecomic DC dei prossimi anni, Theconsi mostra in un, avvincentedal DC. Il 2022 sarà l'anno di Thee di, dato che arriverà finalmente nelle sale il film diretto da Matt Reeves. Ma nel frattempo, godiamoci questoincondiviso qualche minuto fa al DC. Nel video si possono vedere tante scene d', molte interazioni trae Catwoman e nuove anticipazioni sui villain coinvolti nella storia. La pandemia ha ritardato di diversi mesi l'appuntamento con il...

