The Batman: il video del dietro le quinte del film con Robert Pattinson (Di sabato 16 ottobre 2021) L'evento DC FanDome ha regalato un video del dietro le quinte di The Batman, l'atteso film con Robert Pattinson in arrivo a marzo 2022. L'evento DC FanDome ha regalato il nuovo trailer di The Batman e anche un'interessante video del dietro le quinte che mostra qualche momento delle riprese dell'atteso progetto in arrivo a marzo 2022. Nel filmato si sottolinea come non si fosse realmente mai mostrato il passato di Bruce Wayne, mostrando un periodo precedente alle tradizionali storie delle "origini", e Robert Pattinson spiega i sentimenti che contraddistinguono l'iconico vigilante di Gotham City negli anni in cui sta trovando il suo scopo nella società e ...

