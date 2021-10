The Batman: il nuovo trailer del film con Robert Pattinson (Di sabato 16 ottobre 2021) Il secondo trailer di The Batman, atteso cinecomic con Robert Pattinson nei panni del vigilante è stato appena svelato al DC Fandome. Il secondo trailer di The Batman, atteso cinecomic targato Warner/DC e con Robert Pattinson nei panni del vigilante è stato appena svelato al DC Fandome. Rinviato due volte a causa della pandemia, il film arriverà nelle sale americane il 4 marzo 2022. Il nuovo trailer, che come il precedente ha debuttato in occasione del DC Fandome, mette in evidenza le interazioni fra il Batman di Pattinson e due personaggi in particolare: Selina Kyle/Catwoman (Zoe Kravitz) e Oswald Cobblepot/Pinguino (Colin Farrell). Appaiono anche l'Enigmista (Paul ... Leggi su movieplayer (Di sabato 16 ottobre 2021) Il secondodi The, atteso cinecomic connei panni del vigilante è stato appena svelato al DC Fandome. Il secondodi The, atteso cinecomic targato Warner/DC e connei panni del vigilante è stato appena svelato al DC Fandome. Rinviato due volte a causa della pandemia, ilarriverà nelle sale americane il 4 marzo 2022. Il, che come il precedente ha debuttato in occasione del DC Fandome, mette in evidenza le interazioni fra ildie due personaggi in particolare: Selina Kyle/Catwoman (Zoe Kravitz) e Oswald Cobblepot/Pinguino (Colin Farrell). Appaiono anche l'Enigmista (Paul ...

