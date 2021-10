The Batman: ecco i due nuovi poster promozionali (Di sabato 16 ottobre 2021) A poche ore dal suo grande evento DC FanDome, ecco che la DC Comics stuzzica i propri fan mostrando due poster inediti per The Batman. Durante il DC FanDome verrà mostrato il nuovo trailer del film e tutti gli appassionati sono impazienti di ricevere nuove informazioni sulla pellicola dedicata all’eroe di Gotham. Intanto però la curiosità dei fan cresce, grazie a due nuovi poster che DC Comics ha postato sui propri account social. La grande attesa per The Batman L’hype per il film si era già alzato in occasione del Batman Day. Il regista Matt Reeves aveva infatti deciso di festeggiarlo rivelando un’immagine della sala montaggio, in cui vediamo sulla sfondo un frame di Batman con il suo iconico bat-rampino. Lo stesso giorno anche Michael ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 ottobre 2021) A poche ore dal suo grande evento DC FanDome,che la DC Comics stuzzica i propri fan mostrando dueinediti per The. Durante il DC FanDome verrà mostrato il nuovo trailer del film e tutti gli appassionati sono impazienti di ricevere nuove informazioni sulla pellicola dedicata all’eroe di Gotham. Intanto però la curiosità dei fan cresce, grazie a dueche DC Comics ha postato sui propri account social. La grande attesa per TheL’hype per il film si era già alzato in occasione delDay. Il regista Matt Reeves aveva infatti deciso di festeggiarlo rivelando un’immagine della sala montaggio, in cui vediamo sulla sfondo un frame dicon il suo iconico bat-rampino. Lo stesso giorno anche Michael ...

Advertising

GianlucaOdinson : The Batman dal 3 marzo al cinema! Ecco i nuovi poster - anna_annie12 : The Batman, un teaser svela la data di uscita del trailer | Sky TG24 - statodelsud : The Batman, un teaser svela la data di uscita del trailer - Pino__Merola : The Batman, un teaser svela la data di uscita del trailer - amoreavrai : Oggi uscirà il secondo trailer di The Batman io prontissima ma sto già urlando per le foto/poster che sono uscite fino adesso -