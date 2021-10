The Batman, analisi del nuovo trailer: folli enigmi e atmosfere noir (Di domenica 17 ottobre 2021) La nostra analisi del nuovo trailer di The Batman, il film di Matt Reeves che reinventa il vigilante di Gotham City per il cinema. Poco più di un anno fa, durante la prima edizione del DC Fandome, fu svelato al mondo il primo teaser di The Batman, atteso film di Matt Reeves che intende raccontare gli inizi dell'Uomo Pipistrello, in una continuity separata da quella del DC Extended Universe. All'epoca il lungometraggio non aveva ancora concluso le riprese, a causa della pandemia (il teaser si basava su quello che era stato girato nella prima fase, circa un quarto del prodotto finale a detta di Reeves), e il filmato promozionale alludeva a questa cosa sottolineando che la produzione era ancora in corso e proponendo come … Leggi su movieplayer (Di domenica 17 ottobre 2021) La nostradeldi The, il film di Matt Reeves che reinventa il vigilante di Gotham City per il cinema. Poco più di un anno fa, durante la prima edizione del DC Fandome, fu svelato al mondo il primo teaser di The, atteso film di Matt Reeves che intende raccontare gli inizi dell'Uomo Pipistrello, in una continuity separata da quella del DC Extended Universe. All'epoca il lungometraggio non aveva ancora concluso le riprese, a causa della pandemia (il teaser si basava su quello che era stato girato nella prima fase, circa un quarto del prodotto finale a detta di Reeves), e il filmato promozionale alludeva a questa cosa sottolineando che la produzione era ancora in corso e proponendo come …

Advertising

WarnerBrosIta : È tempo di Vendetta. Guarda subito il nuovo trailer di The Batman. Solo al cinema dal 3 marzo 2022. #TheBatman - team_world : Robert Pattinson è Batman?? Eccolo in tutto il suo splendore nel nuovo trailer del film?? - DoliverLevine : NON HO ANCORA SUPERATO IL TRAILER DI THE BATMAN OKAY ????? E NON HO SUPERATO CREDO NON SUPERERÒ MAI COLIN - niccologabriele : RT @WarnerBrosIta: È tempo di Vendetta. Guarda subito il nuovo trailer di The Batman. Solo al cinema dal 3 marzo 2022. #TheBatman https://t… - httpsssara : stavo per avere una crisi di pianto ma dopo aver visto il trailer di the batman mi sento salvata grazie Roberto per… -