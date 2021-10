Advertising

ilfaroonline : Terremoto in Indonesia, scossa di magnitudo 4.8 fa tremare l’isola di Bali: morti e feriti - radiodogo : Un terremoto sacude la isla indonesia de Bali - GianniVaretto : RT @LaStampa: Indonesia, terremoto di magnitudo 4.8 a Bali: almeno tre morti e sette feriti - jucelinoluz : Il terremoto di magnitudo 5.0 potrebbe lasciare tre morti in Indonesia - Asiablog_it : ??#INDONESIA ???? Sono almeno 3 le vittime del #terremoto di magnitudo 4.8 che ha colpito l'isola turistica di #Bali… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Indonesia

Tre persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite a causa di undi magnitudo 4.8 che ha colpito oggi l 'isola di Bali, in. Lo ha reso noto la Protezione civile del Paese. La scossa è stata rilevata a nordest della città di Banjar Wanasari, ad ...Giacarta, 16 ott 13:15 - Sono tre al momento le vittime deldi magnitudo 4.8 che ha colpito oggi l'isola di Bali, in, mentre i feriti sono 16....Un terremoto di magnitudo 5.1 sulla scala Richter ha scosso la città iraniana di Yazdansha, nella provincia di Kerman, in Iran, alle 15.16 ora locale, ha detto il capo della ...Un terremoto di magnitudo 5.1 sulla scala Richter ha scosso la città iraniana di Yazdansha, nella provincia di Kerman, alle 15.16 ora locale, ha detto il capo della Società della Mezzaluna Rossa della ...