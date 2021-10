Teramo-Gubbio, Serie C: ultime, probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 16 ottobre 2021) Partita fondamentale per entrambe le squadre chiamate in causa in questa sfida che mette in palio punti davvero molto pesanti. I padroni di casa abruzzesi vivono un buon momento di forma, anche se gli sfaceli di inizio stagione pesano su una classifica piuttosto deficitaria: il Teramo è attualmente al quindicesimo posto in graduatoria nonostante le due vittorie consecutive arrivate nelle ultime giornate. Per i biancorossi, infatti, lo score recita due affermazioni, tre pareggi e tre sconfitte. Una risalita dall’oblio che mister Federico Guidi spera di continuare nella giornata odierna. Di fronte, però, i teramani avranno un Gubbio lanciatissimo: la quinta posizione degli umbri è figlia di tre vittorie, quattro pareggi ed una sola sconfitta. Uno score davvero ottimo che ha collocato in alto la compagine di Vincenzo Torrente. Ecco le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 ottobre 2021) Partita fondamentale per entrambe le squadre chiamate in causa in questa sfida che mette in palio punti davvero molto pesanti. I padroni di casa abruzzesi vivono un buon momento di forma, anche se gli sfaceli di inizio stagione pesano su una classifica piuttosto deficitaria: ilè attualmente al quindicesimo posto in graduatoria nonostante le due vittorie consecutive arrivate nellegiornate. Per i biancorossi, infatti, lo score recita due affermazioni, tre pareggi e tre sconfitte. Una risalita dall’oblio che mister Federico Guidi spera di continuare nella giornata odierna. Di fronte, però, i teramani avranno unlanciatissimo: la quinta posizione degli umbri è figlia di tre vittorie, quattro pareggi ed una sola sconfitta. Uno score davvero ottimo che ha collocato in alto la compagine di Vincenzo Torrente. Ecco le ...

