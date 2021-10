Tensione corteo no Green pass a Milano,10mila in piazza: un arresto, 4 fermati (Di sabato 16 ottobre 2021) Per il tredicesimo sabato consecutivo, i manifestanti 'No Green pass' milanesi si sono ritrovati in piazza Fontana per protestare contro l'obbligo del certificato verde e, nonostante la mancanza di ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 16 ottobre 2021) Per il tredicesimo sabato consecutivo, i manifestanti 'No' milanesi si sono ritrovati inFontana per protestare contro l'obbligo del certificato verde e, nonostante la mancanza di ...

Advertising

DSantanche : Gli arrestati: «Durante la manifestazione 'No-Vax e no Green pass', ci fu una trattativa per il corteo verso la Cgi… - Agenzia_Ansa : Si sta dirigendo verso la sede Rai di corso Sempione il corteo No Green Pass in corso a Milano, dove si è registrat… - Agenzia_Ansa : Tensione al corteo dei No Green Pass a Milano per il tentativo del gruppo di testa di sfondare il cordone di sicure… - GattiKiara : RT @Agenzia_Ansa: Tensione al corteo dei No Green Pass a Milano per il tentativo del gruppo di testa di sfondare il cordone di sicurezza de… - Ilaria19425156 : RT @ParcodiGiacomo: Le forze dell'ordine avanzano verso la testa del corteo. Momenti di caos agli incroci, tensione con alcuni automobilist… -