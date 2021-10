Tennis | WTA Indian Wells 2021 | la finale sarà tra Victoria Azarenka e Paula Badosa Gibert

(Di sabato 16 ottobre 2021) Sarannole due finaliste del WTA 1000 di. Sul cemento californiano la bielorussa ha sconfitto in rimonta la lettone Jelena Ostapenko; mentre la spagnola ha messo fine alla corsa della tunisina Ons Jabeur con un duplice 6-3 in quasi un’ora e mezza di gioco. Persi tratta di un ritorno indall’ultima giocata lo scorso lo scorso ottobre ad Ostrava, quando perse il derby bielorusso contro la connazionale Aryna Sabalenka. Questa è la quarantunesimain carriera per, la prima della stagione, arrivata dopo un match ostico e complicato contro Ostapenko, che si era portata avanti di un set, cedendo poi alla rimonta della ...

Advertising

infoitsport : WTA Indian Wells 2021, una semifinale inedita: Ons Jabeur fa la storia del tennis arabo, Paula Badosa è finalmente… - AdesadesSanctis : RT @matmosciatti11: Le qualificazioni ?? #TenerifeLadiesOpen #WTA #tennis - sportface2016 : #WtaTenerife, il tabellone delle qualificazioni: presente l'azzurra #Ferrando - lanavediteseoed : @BillieJeanKing ha fatto la storia del tennis. Anzi, no: ha fatto la storia, punto. Le sue (tante, tantissime) batt… - matmosciatti11 : Le qualificazioni ?? #TenerifeLadiesOpen #WTA #tennis -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis WTA

C'è anche Lucia Bronzetti in gara nelle qualificazioni del "Tenerife Ladies Open", nuovo torneo250 (montepremi 235.238 dollari) organizzato da MEF/Events di scena sul cemento dell'AbamaAcademy di Tenerife (Isole Canarie), in Spagna. La 26enne di Santa Margherita Ligure, n.284 ...... lei che era stata numero 5 del ranking, per poi scivolare fuori dalle 40 nel 2019, è tornata ... COME VEDERE IL TORNEO DIPossiamo ricordare che sono due le emittenti cui rivolgersi per la ...Saranno Victoria Azarenka e Paula Badosa Gibert le due finaliste del WTA 1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano la bielorussa ha sconfitto in rimonta la lettone Jelena Ostapenko; mentre la ...ROMA (ITALPRESS) - Questi i principali appuntamenti sportivi della settimana (18-24 ottobre): LUNEDI' 18 OTTOBRE - Calcio: Serie A. 8^ giornata posticipo, Venezia-Fiorentina - Calcio: Serie C. 9^ gior ...