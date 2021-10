Tennis, Naomi Osaka premiata per il suo impegno nelle cause sociali (Di sabato 16 ottobre 2021) Naomi Osaka non ha vissuto degli ultimi mesi con il sorriso. Risale a poco più di un mese fa la sua pausa volontaria dal Tennis, avvenuta dopo il ko agli US Open contro la canadese Leylah Annie Fernandez. La sua condizione sta però migliorando, con la giapponese che sta ritrovando il sorriso e che potrebbe tornare alle competizioni prima del previsto. Intanto la campionessa Slam, che oggi compie 24 anni, ha ricevuto una bella notizia. Difatti la Women’s Sports Foundation le ha riservato il “Wilma Rudolph Courage Award”, premio dedicato alla velocista afroamericana che vinse tre medaglie d’oro alle Olimpiadi di Roma 1960. Un premio dato alla Osaka per via delle sue prese di posizione nelle cause sociali: bisogna ricordare come, lo scorso anno, si espose in prima linea ... Leggi su oasport (Di sabato 16 ottobre 2021)non ha vissuto degli ultimi mesi con il sorriso. Risale a poco più di un mese fa la sua pausa volontaria dal, avvenuta dopo il ko agli US Open contro la canadese Leylah Annie Fernandez. La sua condizione sta però migliorando, con la giapponese che sta ritrovando il sorriso e che potrebbe tornare alle competizioni prima del previsto. Intanto la campionessa Slam, che oggi compie 24 anni, ha ricevuto una bella notizia. Difatti la Women’s Sports Foundation le ha riservato il “Wilma Rudolph Courage Award”, premio dedicato alla velocista afroamericana che vinse tre medaglie d’oro alle Olimpiadi di Roma 1960. Un premio dato allaper via delle sue prese di posizione: bisogna ricordare come, lo scorso anno, si espose in prima linea ...

