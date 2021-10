Tendenze tagli di capelli corti inverno 2021, il tucked bob di Kate Mara (Di sabato 16 ottobre 2021) In questo inverno 2021 si possono sfoggiare molti tagli capelli corti di tendenza, tra cui il nuovissimo tucked bob. Questo è il vero protagonista della stagione invernale e può essere sfoggiato dalle donne di ogni età. Tendenze tagli di capelli corti per l'inverno 2021 Il tucked bob è un caschetto rinnovato e la sua lunghezza arriva alla mascella. Su questo taglio di capelli sono presenti delle scalature molto leggere e in questo modo è molto più facile e veloce da acconciare. Lo styling del tucked bob può essere liscio con le punte pettinate verso l'interno. Inoltre per completare il tutto si può abbinare una riga ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 16 ottobre 2021) In questosi possono sfoggiare moltidi tendenza, tra cui il nuovissimobob. Questo è il vero protagonista della stagione invernale e può essere sfoggiato dalle donne di ogni età.diper l'Ilbob è un caschetto rinnovato e la sua lunghezza arriva alla mascella. Su questoo disono presenti delle scalature molto leggere e in questo modo è molto più facile e veloce da acconciare. Lo styling delbob può essere liscio con le punte pettinate verso l'interno. Inoltre per completare il tutto si può abbinare una riga ...

