Temporali e sole, come cambia il meteo nel weekend (Di sabato 16 ottobre 2021) Gradualmente, ma inesorabilmente l’anticiclone delle Azzorre punta a conquistare completamente il nostro Paese. Soltanto alcuni settori risentono di una circolazione ancora instabile. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLmeteo.it avvisa che nel corso del weekend il tempo sarà stabile e in gran parte soleggiato su molte regioni. Una residua circolazione instabile influenzerà alcuni settori dove ci saranno precipitazioni, localmente anche temporalesche. Sabato sarà la volta della Sardegna a vedere piogge dapprima sui settori settentrionali in trasferimento a quelli meridionali, dalle prime ore di domenica le precipitazioni si incammineranno verso la Sicilia per poi raggiungere anche la provincia di Reggio Calabria. Sul resto del Sud comunque il sole farà fatica a splendere con vigore in quanto la ... Leggi su italiasera (Di sabato 16 ottobre 2021) Gradualmente, ma inesorabilmente l’anticiclone delle Azzorre punta a conquistare completamente il nostro Paese. Soltanto alcuni settori risentono di una circolazione ancora instabile. Mattia Gussoni,rologo del sito www.iL.it avvisa che nel corso delil tempo sarà stabile e in gran parteggiato su molte regioni. Una residua circolazione instabile influenzerà alcuni settori dove ci saranno precipitazioni, localmente anche temporalesche. Sabato sarà la volta della Sardegna a vedere piogge dapprima sui settori settentrionali in trasferimento a quelli meridionali, dalle prime ore di domenica le precipitazioni si incammineranno verso la Sicilia per poi raggiungere anche la provincia di Reggio Calabria. Sul resto del Sud comunque ilfarà fatica a splendere con vigore in quanto la ...

Advertising

lifestyleblogit : Temporali e sole, come cambia il meteo nel weekend - - zazoomblog : Temporali e sole come cambia il meteo nel weekend - #Temporali #cambia #meteo #weekend - zazoomblog : Temporali e sole come cambia il meteo nel weekend - #Temporali #cambia #meteo #weekend - fisco24_info : Temporali e sole, come cambia il meteo nel weekend: Le previsioni meteo fino a lunedì 18 ottobre… - italiaserait : Temporali e sole, come cambia il meteo nel weekend -