Temporali e sole, come cambia il meteo nel weekend

Gradualmente, ma inesorabilmente l'anticiclone delle Azzorre punta a conquistare completamente il nostro Paese. Soltanto alcuni settori risentono di una circolazione ancora instabile. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLmeteo.it avvisa che nel corso del weekend il tempo sarà stabile e in gran parte soleggiato su molte regioni. Una residua circolazione instabile influenzerà alcuni settori dove ci saranno precipitazioni, localmente anche temporalesche. Sabato sarà la volta della Sardegna a vedere piogge dapprima sui settori settentrionali in trasferimento a quelli meridionali, dalle prime ore di domenica le precipitazioni si incammineranno verso la Sicilia per poi raggiungere anche la provincia di Reggio Calabria. Sul resto del Sud comunque il sole farà fatica a splendere con vigore in quanto la ...

Meteo Campania, le previsioni per il fine settimana Domani sabato 16 - Al nord: sole prevalente. Al centro: peggiora in Sardegna con rovesci e alcuni temporali. Al sud: cielo spesso molto nuvoloso o a tratti coperto anche in Campania. Domenica 17 - Al ...

Temporali e sole, come cambia il meteo nel weekend

Sul resto del Sud comunque il sole farà fatica a splendere con vigore in quanto la nuvolosità sarà diffusa (isolati piovaschi in Puglia e Basilicata), così come sull'Abruzzo e sul Molise, nessun ...

Meteo, le previsioni per il week-end al Sud ROMA – Ancora un fine settimana incerto al sud sotto il profilo meteorologico, poi il cielo volgerà al meglio con l’arrivo delle ‘ottobrate’. Questa, in sintesi, la previsione fatta da Antonio Sanò, d ...

