Tchouameni-Juventus, rischio asta elevato: Manchester City e Real Madrid potrebbero far alzare il prezzo (Di sabato 16 ottobre 2021) Tutte lo vogliono Che Aurelien Tchouameni sia uno dei profili più interessanti e ricercati in Europa non è un mistero, ma la folta concorrenza potrebbe rovinare i piani della Juventus. L’inizio di stagione del centrocampista ha fatto incuriosire tanti top club europei, e adesso la fila per il francese si è fatta molto lunga e blasonata. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, il Newcastle fa sul serio: via due big Adesso, con tutte queste pretendenti, il rischio che parta una vera e propria asta per il giocatore francese è decisamente elevato. La Juventus sembrerebbe essersi mossa in anticipo, ma considerando i nomi delle squadre che starebbero concorrendo al cartellino di Tchouameni, il prezzo del giocatore potrebbe schizzare ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Tutte lo vogliono Che Aureliensia uno dei profili più interessanti e ricercati in Europa non è un mistero, ma la folta concorrenza potrebbe rovinare i piani della. L’inizio di stagione del centrocampista ha fatto incuriosire tanti top club europei, e adesso la fila per il francese si è fatta molto lunga e blasonata. LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Newcastle fa sul serio: via due big Adesso, con tutte queste pretendenti, ilche parta una vera e propriaper il giocatore francese è decisamente. Lasembrerebbe essersi mossa in anticipo, ma considerando i nomi delle squadre che starebbero concorrendo al cartellino di, ildel giocatore potrebbe schizzare ...

Advertising

GiovaAlbanese : Se ci saranno le condizioni, la #Juventus lavorerà nelle prossime sessioni di #calciomercato per centrare due obiet… - calciomercatoit : ?? Aurelien #Tchouameni: ecco il piano della #Juventus Vi piacerebbe in bianconero? - serieAnews_com : Tchouameni nel mirino di Real Madrid e Chelsea, per la Juventus l'alternativa è Gravenberch ?? - cmercatoweb : ?? La #Juventus prova il colpo: vuole andare via subito - ILGOBBO__ : ??La Juventus avrebbe come obiettivo primario quello di portare Tchouameni alla corte di Massimiliano Allegri, come… -