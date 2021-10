Tapiro d’oro a Federica Pellegrini, la Divina confessa: “Con Rosolino? C’è stato solo un bacio” (Di sabato 16 ottobre 2021) Anche a Federica Pellegrini viene consegnato un Tapiro d’oro targato Striscia la Notizia. Il motivo sembra essere la sua scaramuccia con Massimiliano Rosolino, che in un’intervista ha dichiarato come la Divina sia una privilegiata, dai suoi esordi ad oggi. Le dichiarazioni dell’ex nuotatore non hanno fatto piacere alla Pellegrini che all’inviato Valerio Staffelli rivela un dettaglio inedito del suo rapporto con il nuotatore. Federica Pellegrini e la dichiarazione di Rosolino che l’ha fatta infuriare Qualche settimana fa, Massimiliano Rosolino è stato intervistato sul suo rapporto con Federica Pellegrini. Sulla campionessa, ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 16 ottobre 2021) Anche aviene consegnato untargato Striscia la Notizia. Il motivo sembra essere la sua scaramuccia con Massimiliano, che in un’intervista ha dichiarato come lasia una privilegiata, dai suoi esordi ad oggi. Le dichiarazioni dell’ex nuotatore non hanno fatto piacere allache all’inviato Valerio Staffelli rivela un dettaglio inedito del suo rapporto con il nuotatore.e la dichiarazione diche l’ha fatta infuriare Qualche settimana fa, Massimilianointervisul suo rapporto con. Sulla campionessa, ...

