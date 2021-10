Tapiro d’oro a Federica Pellegrini che sbugiarda Rosolino: “Ci siamo baciati …” (Di sabato 16 ottobre 2021) Striscia la notizia, ovvero il TG satirico di Canale 5 pare che in questa settimana abbia consegnato un paio di tapiri creando però degli scompigli e facendo sorgere delle vere e proprie polemiche, soprattutto sui social network. Ricordiamo bene il Tapiro consegnato ad Ambra Angiolini che ha creato parecchi malumori e ha scatenato la reazione di tanti utenti e personaggi del mondo dello spettacolo. Ad ogni modo, sembra che non sia finita qui, visto che nella serata di ieri è stato mandato in onda un servizio relativo alla consegna del Tapiro a Federica Pellegrini. Striscia la notizia, Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Federica Pellegrini La Divina, così come è stata soprannominata, ha ricevuto un Tapiro consegnato come ... Leggi su cityroma (Di sabato 16 ottobre 2021) Striscia la notizia, ovvero il TG satirico di Canale 5 pare che in questa settimana abbia consegnato un paio di tapiri creando però degli scompigli e facendo sorgere delle vere e proprie polemiche, soprattutto sui social network. Ricordiamo bene ilconsegnato ad Ambra Angiolini che ha creato parecchi malumori e ha scatenato la reazione di tanti utenti e personaggi del mondo dello spettacolo. Ad ogni modo, sembra che non sia finita qui, visto che nella serata di ieri è stato mandato in onda un servizio relativo alla consegna del. Striscia la notizia, Valerio Staffelli consegna ilLa Divina, così come è stata soprannominata, ha ricevuto unconsegnato come ...

Advertising

AlessiaMorani : Qualcuno poi mi spiegherà perché è stato consegnato un tapiro d’oro ad Ambra Angiolini per la fine della sua storia… - GiorgiaGolotta : RT @_iaci: Il problema non è il tapiro d'oro. Il problema è Striscia la Notizia in generale. - innamoriree : RT @_iaci: Il problema non è il tapiro d'oro. Il problema è Striscia la Notizia in generale. - blvackcaat : RT @_iaci: Il problema non è il tapiro d'oro. Il problema è Striscia la Notizia in generale. - ohibieber : RT @_iaci: Il problema non è il tapiro d'oro. Il problema è Striscia la Notizia in generale. -