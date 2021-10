Tapiro ad Ambra, la dura reazione di Allegri: “rimprovero” in sala stampa (Di sabato 16 ottobre 2021) Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, in conferenza stampa ha risposto ad una domanda sulla fine della sua relazione con Ambra Angiolini. Sono trascorsi pochi giorni dalla notizia della fine della… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 16 ottobre 2021) Massimiliano, allenatore della Juventus, in conferenzaha risposto ad una domanda sulla fine della sua relazione conAngiolini. Sono trascorsi pochi giorni dalla notizia della fine della… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

stanzaselvaggia : Che brutto il tapiro ad Ambra ieri. E che brutte le risate di Vanessa Incontrada. - fanpage : '#AmbraAngiolini ha ricevuto un tapiro da #Striscialanotizia per essere stata tradita dal compagno Massimiliano All… - lucatelese : L’idea che si consegni il tapiro ad Ambra perché è stata tradita è veramente oscena. - zazoomblog : AMBRA CHIAMA GLI AVVOCATI PER IL TAPIRO DI STRISCIA E DISERTA IL SALONE DEL LIBRO DI TORINO - #AMBRA #CHIAMA… - bubinoblog : AMBRA CHIAMA GLI AVVOCATI PER IL TAPIRO DI STRISCIA E DISERTA IL SALONE DEL LIBRO DI TORINO -