Tapiro ad Ambra Angiolini | Striscia pubblica il fuorionda | “Ecco come sono andate davvero le cose” E Ricci attacca la ministra Bonetti

(Di sabato 16 ottobre 2021) Colpo di scena nel casola Notizia –. Nessuna sorpresa e nessuna offesa: la showgirl e attrice, oggi conduttrice radiofonica, ha concordato ogni passo del servizio della consegna deld’oro con Staffelli&co. addirittura scrivendo agli autori didopo lo sfogo della figlia Jolanda: “Oddio cos’ha fatto mia figlia”. Ma andiamo con ordine. Valerio Staffelli consegna ild’Oro allain seguito alle voce che danno per concluso il suo rapporto con Massimiliano Allegri. Il servizio provoca diverse reazioni da parte di colleghe dinel mondo dello spettacolo e la stigmatizzazione dell’accaduto da parte della: “La spettacolarizzazione di un evento ...

Advertising

stanzaselvaggia : Che brutto il tapiro ad Ambra ieri. E che brutte le risate di Vanessa Incontrada. - fanpage : '#AmbraAngiolini ha ricevuto un tapiro da #Striscialanotizia per essere stata tradita dal compagno Massimiliano All… - lucatelese : L’idea che si consegni il tapiro ad Ambra perché è stata tradita è veramente oscena. - FQMagazineit : Tapiro ad Ambra Angiolini, Striscia pubblica il fuorionda: “Ecco come sono andate davvero le cose”. E Ricci attacca… - tempoweb : #AmbraAngiolini e #Staffelli spunta il clamoroso fuorionda prima del #Tapiro ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Tapiro Ambra

Angiolini? Non sa di cosa parla". Striscia a valanga contro la ministra di Renzi: corna, Allegri e, un caso politico'Naturalmente ero stato fra coloro che erano rimasti sbalorditi della consegna deldi Striscia la notizia adAngiolini . Certo era sconcertante che un segno di dileggio venisse appioppato a una donna di cui sembrava che fosse stata lasciata dal suo uomo dopo una ...Il tecnico della Juve, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma, ha risposto a una domanda sulla fine della relazione con l'attrice ...Il Tapiro d'oro sta "attapirando" mezza Italia non solo Ambra Angiolini, insignita del premio del tg satirico per la fine della sua ...