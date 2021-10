Tapiro ad Ambra Angiolini | la risposta di Striscia al ministro Bonetti

Advertising

stanzaselvaggia : Che brutto il tapiro ad Ambra ieri. E che brutte le risate di Vanessa Incontrada. - fanpage : '#AmbraAngiolini ha ricevuto un tapiro da #Striscialanotizia per essere stata tradita dal compagno Massimiliano All… - lucatelese : L’idea che si consegni il tapiro ad Ambra perché è stata tradita è veramente oscena. - Butterf54789963 : RT @spigagiammy: Visto che si sta parlando di #Striscialanotizia e del tapiro dato, senza alcun senso, ad Ambra Angiolini per la fine della… - Butterf54789963 : RT @TristeMietitore: 2021: Ambra Angiolini viene tradita dal compagno e #Striscialanotizia pensa sia divertente e logico consegnarle un Tap… -

Ultime Notizie dalla rete : Tapiro Ambra

Dopo il clamore scatenato dalla consegna deld'oro adAngiolini fresca di rottura con Massimiliano Allegri, e a seguito dell'intervento del ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti (che ha condannato la '...... è stata Jolanda Renga , la figlia diche sui social ha voluto esprimere tutto il suo sdegno per il pietoso appostamento confatto alla madre. Leggi AncheAngiolini, la figlia ...Negli ultimi giorni ha fatto tanto discutere la mossa di Striscia la Notizia di consegnare attraverso il solito Valerio Staffelli il Tapiro d’oro ad Ambra Angioli per la rottura con Massimiliano Alleg ...Con voce commossa, dal microfono di Radio Capital Ambra Angiolini ringrazia tutti per la solidarietà ricevuta dopo la consegna del Tapiro di Striscia ...