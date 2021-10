Tapiro ad Ambra | Allegri | “Della mia vita privata non parlo”

(Di sabato 16 ottobre 2021) Ild’oro, con polemiche, consegnato alla exAngiolini? “mianon ho mai parlato e non intendo farlo: sono due cose che ho sempre diviso, va bene così ed è molto più importante parlarepartita di domani”. Così il tecnicoJuventus, Massimiliano, ha risposto a una domanda sulla recente rottura condurante la conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Roma. DA STRISCIA IL COMUNICATO ‘UFFICIALE’ DEL“L’amicaAngiolini, ci tengo a dirlo, è stata avvicinata in modo amichevole dalforo Valerio Staffelli: nessuna fuga, richiesta di spegnere le telecamere o segnali di fastidio. Anzi!”. Striscia la Notizia, con un ...

Leggi anche, Allegri e ild'oro, Striscia: "Quanti moralisti"ad, Lucarelli contro Striscia DA STRISCIA IL COMUNICATO 'UFFICIALE' DEL"L'amicaAngiolini, ci ...Nel mirino ci è finito Massimiliano Allegri . Tutti contro di lui, dopo la consegna deld'oro adAngiolini da parte di Striscia la Notizia .consegnato all'attrice in seguito alla rottura dopo quattro anni con Allegri, il tutto per un tradimento di lui. Certo, poco ...Bellissima e solare come non mai, Caterina Balivo diverte i suoi follower ricordando i bei tempi passati ma l'occhio cade sulla camicia.Tra moti di indignazione, dissertazioni sulla lesa dignità femminile e alzate di scudi sui social, la consegna del tapiro d’oro ad Ambra Angiolini era diventata una faccenda fin troppo seria.