Tanto rumore per nulla. Da Trieste a Roma un D-Day senza incidenti. Nel giorno del Green Pass obbligatorio solo sit-in pacifici. Oggi si replica nelle città blindate (Di sabato 16 ottobre 2021) Come preannunciato – e ampiamente prevedibile – nel giorno dell’entrata in vigore dell’obbligo di Green Pass da esibire in tutti i posti di lavoro, da nord a sud presidi, cortei e manifestazioni hanno mobilitato migliaia di cittadini contrari al certificato verde (leggi l’articolo). Stavolta però tutto si è svolto senza particolari criticità, anche “nelle sorvegliate speciali” Roma e Trieste. Nella Capitale, stando agli organizzatori, oltre 10mila si sono presentati in piazza al Circo Massimo alla manifestazione delle “sentinelle della Costituzione” ma, come ha tenuto a sottolineare l’avvocato Edoardo Polacco, promotore del sit-in, si è trattato di una protesta “pacifica”, “senza nessuna aderenza con Forza Nuova o con altri partiti”, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 16 ottobre 2021) Come preannunciato – e ampiamente prevedibile – neldell’entrata in vigore dell’obbligo dida esibire in tutti i posti di lavoro, da nord a sud presidi, cortei e manifestazioni hanno mobilitato migliaia di cittadini contrari al certificato verde (leggi l’articolo). Stavolta però tutto si è svoltoparticolari criticità, anche “sorvegliate speciali”. Nella Capitale, stando agli organizzatori, oltre 10mila si sono presentati in piazza al Circo Massimo alla manifestazione delle “sentidella Costituzione” ma, come ha tenuto a sottolineare l’avvocato Edoardo Polacco, promotore del sit-in, si è trattato di una protesta “pacifica”, “nessuna aderenza con Forza Nuova o con altri partiti”, ...

