TALE E QUALE SHOW VOLA NEGLI ASCOLTI IL PRODUTTORE BRINDA | “RISULTATO TRAVOLGENTE”

(Di sabato 16 ottobre 2021) Record stagionale pere distanze abissali con il GF Vip. Carlo Conti ha fatto centro con un cast azzeccato in bravura e simpatia (Biagio Izzo già virale), l’arrivo di Cristiano Malgioglio e nuovi cantanti e canzoni omaggiate, dando rinnovata linfa e un sapore pop ad uno dei programmi più amati della tv italiana. Nel dettaglio, la quinta puntata diha ottenuto 4.319.000 telespettatori con il 22,50%. Il picco della serata raggiunge il 27%, staccando il reality di Canale 5 di oltre 10 punti. Il varietà di Rai1 è in gran forma nel target commerciale con il 19,21%, superando il GF Vip fermo al 15,93%. Bene nei giovani con il 16,71%. Ilesecutivo diEdmondo ...

Advertising

taleequaleshow : L'imitazione che ha portato alla vittoria @pierpaolopretel! Vi è piaciuta? Guardala su RaiPlay ??… - fanpage : #taleequaleshow, #pierpaolopretelli sorprende la giuria imitando Clementino - fanpage : #taleequaleshow, #pierpaolopretelli vince la quarta puntata. Bravissimo! - zazoomblog : “Almeno questa volta…”. Carlo Conti frecciatina pesantissima a Tale e Quale Show. E scatta l’applauso - #“Almeno… - SaraChiantore : RT @taleequaleshow: Tante emozioni in questa quinta puntata di #taleequaleshow! Ora disponibile su RaiPlay ?? -

Ultime Notizie dalla rete : TALE QUALE

Insituazione il ceto di governo è debole e la contraddizione tra vittoria militare e ... vuoi per paura, per interesse, per foga o flebili convinzioni o per chissàragione più o meno ...Gli ascolti tv di ieri 15 ottobre 2021 hanno premiato ancora una volta Rai Uno.Show ha superato il Grande Fratello Vip 6 , che convince sempre meno gli spettatori. Almeno quelli del venerdì sera, perché il lunedì pare andare un po' meglio. Una sfida, quella tra ...Ascolti tv 15 ottobre, sfida Rai1 e Canale 5: Tale e quale show di Carlo Conti batte il Grande Fratello Vip 2021 di Alfonso Signorini ...Gli spettatori e lo share della prima serata di venerdì 15 ottobre 2021 e non solo: tutti i dati della giornata ...