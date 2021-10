[SWITCH] Rilasciato Atmosphère 1.2.0 (pre-release) (Di sabato 16 ottobre 2021) Lo sviluppatore SciresM ha Rilasciato un nuovo aggiornamento di Atmosphère con la nuova versione 1.2.0 pre-release. Atmosphère è composto da più componenti, ognuno dei quali sostituisce/modifica un diverso componente del sistema: Fusée: First-stage Loader, responsabile del caricamento e della convalida della fase 2 (TrustZone personalizzato) più pacchetto2 (Kernel/FIRM sysmodules) e dell’applicazione delle patch necessarie. Sostituisce tutte le funzionalità normalmente in Package1loader/NX Bootloader. Sept: Payload utilizzato per abilitare il supporto per la derivazione della chiave di runtime su 7.0.0. Exosphère: TrustZone personalizzato, per eseguire un Secure Monitor personalizzato Thermosphère: supporto EL2 EmuNAND, ovvero backup e utilizzo di immagini NAND virtualizzate/reindirizzate Stratosphère: Custom ... Leggi su gamesandconsoles (Di sabato 16 ottobre 2021) Lo sviluppatore SciresM haun nuovo aggiornamento dicon la nuova versione 1.2.0 pre-è composto da più componenti, ognuno dei quali sostituisce/modifica un diverso componente del sistema: Fusée: First-stage Loader, responsabile del caricamento e della convalida della fase 2 (TrustZone personalizzato) più pacchetto2 (Kernel/FIRM sysmodules) e dell’applicazione delle patch necessarie. Sostituisce tutte le funzionalità normalmente in Package1loader/NX Bootloader. Sept: Payload utilizzato per abilitare il supporto per la derivazione della chiave di runtime su 7.0.0. Exosphère: TrustZone personalizzato, per eseguire un Secure Monitor personalizzato Thermosphère: supporto EL2 EmuNAND, ovvero backup e utilizzo di immagini NAND virtualizzate/reindirizzate Stratosphère: Custom ...

Advertising

AkibaGamers : SQUARE ENIX ha rilasciato il trailer di lancio per DUNGEON ENCOUNTERS, disponibile a partire da oggi su PlayStation… - GAMESANDCON : [SWITCH] Rilasciato OpenArenaNX un port di OpenArena per Nintendo Switch - BiteYourConsole : Rilasciato SuDokuL v1.11 per console PlayStation Vita, Nintendo Switch e Wii U (oltre che su PC Windows x86/x64)… - AkibaGamers : BANDAI NAMCO Entertainment ha rilasciato un nuovo trailer dedicato al ruolo di Trunks in DRAGON BALL Z: KAKAROT + A… - GamesPaladinsIT : L'action RPG 'Starlight Alliance' sarà rilasciato la prossima settimana su Nintendo Switch e PC steam… -