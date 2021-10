SuperEnalotto | l’estrazione della sestina vincente del concorso del SuperEnalotto di oggi sabato 16 ottobre 2021

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 16 ottobre 2021)16alle ore 20:00 terzo appuntamentosettimana in compagnia deldele del suo Jackpot multimilionario da oltre 95 milioni di euro. Una nuova occasione per gli appassionati che tenteranno la fortuna con ladel gioco. Scopri qui su The Social Post quali numeri la compongono a partire da qualche minuto dopo le ore 20:00.: i dati sulle vincite ed il commento deldeldi giovedì 15Ilnumero 123 di giovedì 14ha tenuto impegnati ...