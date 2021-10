Superbike | risultati superpole GP Argentina | Redding svetta in classifica | terzo posto per Bassani alle spalle di Razgatl?o?lu

Leggi su oasport

(Di sabato 16 ottobre 2021) Scottconquista la pole-position del Gran Premio d’, penultimo atto del Mondiale2021. Il portacolori di Ducati ha stabilito il giro veloce davanti al turco Toprak Razgatl?o?lu (Yamaha) ed al nostro Axel(Ducati), all’esordio su questo particolare tracciato. Il turno di qualifica si è aperto sotto l’insegna di Razgatl?o?lu. Il padrone dellagenerale non ha deluso le attese e nel primo stint ha fermato il cronometro in 1.38.800, una prestazione che gli ha regalato la pole-position virtuale su Jonathan Rea (Kawasaki). Lo strapotere del leader del Mondiale su questo tracciato è stato ‘bloccato’ dal Scottche ha firmato il tempo di 1.37.617. Il secondo settore, il più veloce, ha permesso al britannico di stabilire il best lap della ...