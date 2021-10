Super rimonta del Milan, ribalta gara con un bel Verona 3-2 (Di sabato 16 ottobre 2021) AGI - Incredibile vittoria in rimonta per il Milan, che si prende 3 punti importantissimi ribaltando a San Siro un ottimo Verona. Finisce 3-2 grazie al goffo autogol di Gunter, dopo la rimonta rossonera firmata da Giroud e Kessie. Agli scaligeri non basta il doppio vantaggio nel primo tempo di Caprari e Barak. Si tratta della quarta vittoria consecutiva per la squadra di Pioli, che in attesa di Napoli-Torino si prende momentaneamente la testa della classifica, riabbracciando anche Ibrahimovic (in campo nell'ultimo quarto d'ora) al rientro dall'infortunio. La partenza degli scaligeri è ottima e porta subito al gol del vantaggio dopo 7 minuti di gioco: i rossoneri vengono colpiti a freddo dalla rete di Caprari, che piega le mani a Tatarusanu con un destro potente da pochi passi. La squadra di Pioli ... Leggi su agi (Di sabato 16 ottobre 2021) AGI - Incredibile vittoria inper il, che si prende 3 punti importantissimindo a San Siro un ottimo. Finisce 3-2 grazie al goffo autogol di Gunter, dopo larossonera firmata da Giroud e Kessie. Agli scaligeri non basta il doppio vantaggio nel primo tempo di Caprari e Barak. Si tratta della quarta vittoria consecutiva per la squadra di Pioli, che in attesa di Napoli-Torino si prende momentaneamente la testa della classifica, riabbracciando anche Ibrahimovic (in campo nell'ultimo quarto d'ora) al rientro dall'infortunio. La partenza degli scaligeri è ottima e porta subito al gol del vantaggio dopo 7 minuti di gioco: i rossoneri vengono colpiti a freddo dalla rete di Caprari, che piega le mani a Tatarusanu con un destro potente da pochi passi. La squadra di Pioli ...

LucaTalotta : @PVercellone Super rimonta! - zio_carlo_1899 : RT @MilanNewsit: Milan-Verona (3-2): pazzesco a San Siro! Straordinaria rimonta rossonera per una vittoria super - MilanNewsit : Milan-Verona (3-2): pazzesco a San Siro! Straordinaria rimonta rossonera per una vittoria super - raspa90 : RT @Fiorentinanews: La Lazio batte l’Inter in rimonta e sorpassa la Fiorentina: super secondo tempo degli uomini di SarriGuarda la NUOVA CL… - Fiorentinanews : La Lazio batte l’Inter in rimonta e sorpassa la Fiorentina: super secondo tempo degli uomini di SarriGuarda la NUOV… -