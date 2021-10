Suicide Squad: Kill the Justice League è spettacolare nello story trailer con Superman e tutta la Justice League (Di sabato 16 ottobre 2021) Warner Bros. Games e DC hanno svelato oggi un nuovo trailer della storia di Suicide Squad: Kill the Justice League, lo sparatutto in terza persona che combina avventura e azione e che punta a superare le etichette di genere. Al timone del progetto i Rocksteady Studios, creatori della celebre serie di Batman: Arkham. trailer, immagini e qualche dettaglio nel comunicato ufficiale. Presentato al DC FanDome, questo nuovo trailer fa luce sulle origini della famigerata Task Force X di Amanda Waller (nota come Suicide Squad) e vede Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark avventurarsi in una missione per sconfiggere i più celebri supereroi del mondo DC: la ... Leggi su eurogamer (Di sabato 16 ottobre 2021) Warner Bros. Games e DC hanno svelato oggi un nuovodella storia dithe, lo sparatutto in terza persona che combina avventura e azione e che punta a superare le etichette di genere. Al timone del progetto i Rocksteady Studios, creatori della celebre serie di Batman: Arkham., immagini e qualche dettaglio nel comunicato ufficiale. Presentato al DC FanDome, questo nuovofa luce sulle origini della famigerata Task Force X di Amanda Waller (nota come) e vede Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark avventurarsi in una missione per sconfiggere i più celebri supereroi del mondo DC: la ...

