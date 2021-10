Star Games Benevento | caccia al bis contro il Lions Mons Militum

(Di sabato 16 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Esordio in casa per lache rompe il ghiaccio in campionato al Mellusi, dopo l’esordio vittorioso nel torneo di Eccellenza sul campo del Dream Team. Stavolta la formazione di De Caro aspetta la visita dell’irpine del, squadra di Montemiletto. Obiettivo bissare e mantenersi a punteggio pieno anche se solo dopo due giornate di campionato. Sarebbe, comunque, un segnale importante da mandare alle compagne di viaggio in questa stagione e la conferma di un progetto che mira a far crescere questa nuova realtà. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

IOdonna : Hoyeon Jung, da modella ad attrice. Lo stile della protagonista di Squid Game - giuseppetond : RT @eSportsMag_it: Epic Games sembra pronta a portare Fortnite sul grande schermo, poiché recenti assunzioni e rapporti suggeriscono che lo… - DeugemoTwo : RT @eSportsMag_it: Epic Games sembra pronta a portare Fortnite sul grande schermo, poiché recenti assunzioni e rapporti suggeriscono che lo… - eSportsMag_it : RT @eSportsMag_it: Epic Games sembra pronta a portare Fortnite sul grande schermo, poiché recenti assunzioni e rapporti suggeriscono che lo… - eSportsMag_it : Epic Games sembra pronta a portare Fortnite sul grande schermo, poiché recenti assunzioni e rapporti suggeriscono c… -

Ultime Notizie dalla rete : Star Games

anteprima24.it

... ma anche alle tante iniziative organizzate da Epiccome i numerosi crossover. I ... Alla classica formula da shooter, gli sviluppatori di Respawn, già celebri per Titanfall e ultimamente per...... come Eidos Montreal (Deus Ex), Crystal Dynamics (Tomb Raider), Platinum(Nier Automata), ma ... dove il giocatore veste i panni di- Lord per guidare il suo team di Guardiani da una ...Lo studio Two Star Games ha rivelato nelle scorse ore Choo-Choo Charles, un nuovo horror in cui dovremo sconfiggere un mostro davvero inquietante e bizzarro. Un ragno locomotiva. “In Choo-Choo Charles ...Annunciato Choo-Choo Charles, un horror dove il mostro è una locomotiva | Un'esperienza catartica per tutti i pendolari.