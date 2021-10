Spezia-Salernitana | Serie A | probabili formazioni | pronostico e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 16 ottobre 2021) Riparte laA, e lo fa con la sfida tra, nel match valido per l’ottava giornata di campionato. Sarà il primo incontro nella massimatra le due squadre, che si sono tuttavia sfidate ben 18 volte nellacadetta. Il bilancio è in favore dei liguri, i quali sono riusciti a imporsi per nove volte, contro le sette dei campani. La situazione in classifica è drammatica per ambedue le, appaiate al penultimo posto a quota 4 punti. Sarà perciò una vera e propria sfida salvezza, coi tre punti che sarebbero a dir poco fondamentali per entrambe, viste anche le panchine non esattamente solidissime di Thiago Motta e Castori. Le ultime da, con lee ...