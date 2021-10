Spesa alla spina e vuoto a rendere | le ricette per combattere gli sprechi

Leggi su cityroma

(Di sabato 16 ottobre 2021) Da Torino a Catania, la rete di supermercatisi è radicata sempre di più sul territorio e sta entrando nelle buone abitudini quotidiane dei consumatori. Basta dare un’occhiata agli scaffali di Negozio Leggero per capire che la filosofia – zero– viene applicata a ogni tipo di alimento, solido o liquido, grezzo o semilavorato. Per non parlare di detersivi e cosmesi. No logo si, ma non prodotti qualsiasi spiega la fondatrice Cinzia Vaccaneo a TgCom24 in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione – “la sostenibilità è il cuore del nostro progetto e anche il nostro futuro perché è un concetto che va ragionato e studiato continuamente”. Vino, spezie ma anche latte crudo e biscotti. In Negozio Leggero non si chiede la marca del riso, per fare un esempio, ma la tipologia basmati, carnali, arborio e chi sta ...