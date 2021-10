Spalletti su Insigne: “Si parla sempre del suo rinnovo. Sembra che senza la firma non si possa giocare” (Di sabato 16 ottobre 2021) In conferenza stampa Luciano Spalletti ha commentato le voci sul rinnovo di Insigne: “Dopo la sconfitta si diceva di vedere la reazione, poi a Firenze, ora dopo queste altre partite, io sono sempre stato rappresentato come chi crea i fantasmi, voi con queste frasi “viene il bello” è come quando si attendeva il primo ko, poi Firenze. Ora c’è il contratto di Insigne, Sembra che non si può andare avanti senza la sua firma. C’è sempre questa storia”. FOTO: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 ottobre 2021) In conferenza stampa Lucianoha commentato le voci suldi: “Dopo la sconfitta si diceva di vedere la reazione, poi a Firenze, ora dopo queste altre partite, io sonostato rappresentato come chi crea i fantasmi, voi con queste frasi “viene il bello” è come quando si attendeva il primo ko, poi Firenze. Ora c’è il contratto diche non si può andare avantila sua. C’èquesta storia”. FOTO: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Ruggero1991 : RT @Napoli_Report: #Spalletti: 'Siete 'spaventatori professionisti' a dire che da qui in poi viene il bello. Ora sento dire tutti i giorni… - SIMONE4ESPOSITO : RT @Napoli_Report: #Spalletti: 'Siete 'spaventatori professionisti' a dire che da qui in poi viene il bello. Ora sento dire tutti i giorni… - twilight_townn : RT @Napoli_Report: #Spalletti: 'Siete 'spaventatori professionisti' a dire che da qui in poi viene il bello. Ora sento dire tutti i giorni… - Marioli18567661 : RT @ParticipioPart: furto dell’auto di Spalletti(in poche ore l’hanno rilanciata tutti) Sul rinnovo di Insigne,poi,hanno fatto una fiction.… - gilnar76 : LIVE - Spalletti: 'Basta con queste illazioni, si può giocare anche senza la firma di Insigne' #Forzanapoli #Napoli… -