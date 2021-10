Spalletti parla di Juric e del "famoso" Napoli-Verona: i dettagli (Di sabato 16 ottobre 2021) Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, valida per l'ottava giornata di Serie A. Tra i vari temi trattati, si è parlato anche dell'attuale allenatore granata: Ivan Juric. Di seguito quanto evidenziato: "Juric è uno che sa fare il suo lavoro, ha il suo credo, prende calciatori con quella caratteristica che vuole. Non troverei giustificazioni al fatto che abbiamo lottato meno di loro in questa partita. Sarebbe mortificante per il nostro pubblico e per l'amore che ci circonda: questo mi dispiacerebbe". FOTO: Imago "Che ricordo ha il Napoli di Juric? I risultati fatti non devono essere un peso, ma una gioia. Noi siamo felici e ci troviamo a nostro agio. Io non c'ero col ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 16 ottobre 2021) Luciano, tecnico del, hato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, valida per l'ottava giornata di Serie A. Tra i vari temi trattati, si èto anche dell'attuale allenatore granata: Ivan. Di seguito quanto evidenziato: "è uno che sa fare il suo lavoro, ha il suo credo, prende calciatori con quella caratteristica che vuole. Non troverei giustificazioni al fatto che abbiamo lottato meno di loro in questa partita. Sarebbe mortificante per il nostro pubblico e per l'amore che ci circonda: questo mi dispiacerebbe". FOTO: Imago "Che ricordo ha ildi? I risultati fatti non devono essere un peso, ma una gioia. Noi siamo felici e ci troviamo a nostro agio. Io non c'ero col ...

