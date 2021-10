Soriano | “La mia carriera è stata svoltata da Mihajlovic Vi svelo quello che mi ha detto alla prima partitella”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 16 ottobre 2021) Roberto, centrocampista del Bologna, è stato intervistato da DAZN in vista della trasferta di Udine. Ecco alcuni retroscena svelati sul tecnico: “mi ha cambiato laSamp non giocavo con continuità invece lui mi ha dato fiducia. Mi ha aiutato molto.feci veramente bene e lui mi disse ‘se giochi libero come oggi per me sarai titolare’. Fu una frase importante detta da un allenatore di quella caratura. Sansone? E’ un fratello”. FOTO: Twitter Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.