Sophie scarica Gianmaria: “Non è il mio tipo né esteticamente né caratterialmente” (Di sabato 16 ottobre 2021) Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi avrebbero dovuto formare la nuova coppia della casa del GF Vip, in antagonismo a quella composta da Miriana Trevisan e Nicola Pisu, ma alla fine sono scoppiati ancor prima di nascere. Dopo la fine della storia con Greta tramite un video girato a casa di Fabrizio Corona e recapitato a Gianmaria, lui e Sophie si sono particolarmente uniti…Fino ad oggi, quando lei ha ammesso di non provare nessun interesse. “Mi dispiace perché si è aperto, mi ha fatto un discorso bellissimo e da donna fa sempre piacere sentirsi dire queste cose così, però mi dispiace averlo illuso. Né esteticamente, né caratterialmente è il mio tipo. E’ stata una cosa partita fra di noi, fra una partita di bigliardo e basta. Sarà monotonia, voglia di affetto o perché ... Leggi su biccy (Di sabato 16 ottobre 2021)Codegoni eAntinolfi avrebbero dovuto formare la nuova coppia della casa del GF Vip, in antagonismo a quella composta da Miriana Trevisan e Nicola Pisu, ma alla fine sono scoppiati ancor prima di nascere. Dopo la fine della storia con Greta tramite un video girato a casa di Fabrizio Corona e recapitato a, lui esi sono particolarmente uniti…Fino ad oggi, quando lei ha ammesso di non provare nessun interesse. “Mi dispiace perché si è aperto, mi ha fatto un discorso bellissimo e da donna fa sempre piacere sentirsi dire queste cose così, però mi dispiace averlo illuso. Né, néè il mio. E’ stata una cosa partita fra di noi, fra una partita di bigliardo e basta. Sarà monotonia, voglia di affetto o perché ...

