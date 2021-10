Soluzioni Cruciverba del 16/10/21. Tutte le definizioni (Di sabato 16 ottobre 2021) Se state cercando le Soluzioni dei Cruciverba vuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e il vostro cervello vi ringrazierà, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Non indugiamo oltre e vediamo le Soluzioni dei Cruciverba del giorno 16/10/21: Altro nome delle farfalle 12 lettere: Spiritromba: Caratterizza i peccati lievi 14 lettere: Caduta libera: Cattivi malvagi 9 lettere: Retinite: Che non conduce corrente 16 lettere: Pensiero debole: Fiammata di breve durata 8 lettere: Ipparco: Frasi o parole superflue 9 lettere: Explicit: I funghi come i porcini 4 lettere: Ife: Il brown dei peanuts 10 lettere: Archimede: Il pittore delle due maja 19 lettere: Canestra di frutta: In alto e ancor più in alto 9 lettere: ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 16 ottobre 2021) Se state cercando ledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e il vostro cervello vi ringrazierà, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Non indugiamo oltre e vediamo ledeidel giorno 16/10/21: Altro nome delle farfalle 12 lettere: Spiritromba: Caratterizza i peccati lievi 14 lettere: Caduta libera: Cattivi malvagi 9 lettere: Retinite: Che non conduce corrente 16 lettere: Pensiero debole: Fiammata di breve durata 8 lettere: Ipparco: Frasi o parole superflue 9 lettere: Explicit: I funghi come i porcini 4 lettere: Ife: Il brown dei peanuts 10 lettere: Archimede: Il pittore delle due maja 19 lettere: Canestra di frutta: In alto e ancor più in alto 9 lettere: ...

