Solidarietà alla Cgil, attesi 10mila manifestanti. Presenti all'evento Conte e Letta, forfait annunciati di Meloni e Salvini (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono circa 10mila i manifestanti attesi oggi a Roma nel corteo organizzato dopo i terribili scontri avvenuti esattamente una settimana prima (leggi l'articolo) e promosso dalla Cgil, guidata da Maurizio Landini, Cisl e Uil. 50mila, invece, sono le presenze attese in piazza San Giovanni. Prima della manifestazione ci sarà un concentramento a Piazza dell'Esquilino alle 10.30, i manifestanti poi si muoveranno in corteo verso le 12.30 per raggiungere piazza San Giovanni. "L'intollerabile aggressione di stampo fascista alla sede nazionale della Cgil deve essere condannata con forza da ogni sincero democratico nel nostro Paese'', per questo le Acli fanno sapere con una nota che saranno in piazza San Giovanni a Roma ''per aderire alla ...

