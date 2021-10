Smartphone, una legge nazionale per chiedere la riparazione (Di sabato 16 ottobre 2021) Il primo progetto nazionale per la raccolta di dispositivi elettronici usati a favore degli studenti. È quello lanciato da Circola.re, che mira a una legge per chiedere la riparazione degli Smartphone. LEGGI ANCHE –> La storia del canone Rai esteso anche a chi guarda la “tv” da cellulare, tablet e pc Come si legge su Repubblica.it, sezione tecnologia (Italian Tech), il progetto nasce dall’unione di diversi soggetti: su tutti la piattaforma riCompro e il distributore energetico Go On insieme a un gruppo di organizzazioni no profit e associazioni come PcOfficina e restart. I destinatari sono studenti e famiglie in difficoltà economica e il progetto partirà da Milano e Torino. Il problema più grande è che circa il 52% degli italiani conserva, buttati in un cassetto o in un armadio, uno ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 16 ottobre 2021) Il primo progettoper la raccolta di dispositivi elettronici usati a favore degli studenti. È quello lanciato da Circola.re, che mira a unaperladegli. LEGGI ANCHE –> La storia del canone Rai esteso anche a chi guarda la “tv” da cellulare, tablet e pc Come sisu Repubblica.it, sezione tecnologia (Italian Tech), il progetto nasce dall’unione di diversi soggetti: su tutti la piattaforma riCompro e il distributore energetico Go On insieme a un gruppo di organizzazioni no profit e associazioni come PcOfficina e restart. I destinatari sono studenti e famiglie in difficoltà economica e il progetto partirà da Milano e Torino. Il problema più grande è che circa il 52% degli italiani conserva, buttati in un cassetto o in un armadio, uno ...

