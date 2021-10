Sinner n.1 ad Anversa: subito derby Musetti - Mager. Nelle "quali" c'è Seppi (Di sabato 16 ottobre 2021) Tris di azzurri ai nastri di partenza dell'"European Open" , torneo ATP 250 con un montepremi di 508.600 euro che si disputa sul veloce indoor della "Lotto Arena" di Anversa, in Belgio. Il primo ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 16 ottobre 2021) Tris di azzurri ai nastri di partenza dell'"European Open" , torneo ATP 250 con un montepremi di 508.600 euro che si disputa sul veloce indoor della "Lotto Arena" di, in Belgio. Il primo ...

