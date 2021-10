Sindacati in piazza San Giovanni. In 60 mila alla manifestazione (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono arrivati da tutta Italia alla manifestazione di oggi a Roma indetta dai Sindacati conto "ogni forma di fascismo e violenza", per rispondere all'aggressione squadrista che sabato scorso ha vandalizzato la sede della Cgil. I Sindacati parlano di 60 mila persone, arrivate a Roma con circa 800 pullman e 10 treni speciali. In piazza ci sono anche Nicola Zingaretti, che si è unito al corteo della Cgil partito alle 12,30 dall'Esquilino, il segretario del Pd Enrico Letta, il ministro del Lavoro Andrea Orlando e Pierluigi Bersani. Non parteciperanno invece Lega e Fratelli d'Italia, e neppure Carlo Calenda, che al Foglio ha spiegato ieri la sua contrarierà alla piattaforma della manifestazione pubblicata dalla Fiom. Quella di oggi, ha ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono arrivati da tutta Italiadi oggi a Roma indetta daiconto "ogni forma di fascismo e violenza", per rispondere all'aggressione squadrista che sabato scorso ha vandalizzato la sede della Cgil. Iparlano di 60persone, arrivate a Roma con circa 800 pullman e 10 treni speciali. Inci sono anche Nicola Zingaretti, che si è unito al corteo della Cgil partito alle 12,30 dall'Esquilino, il segretario del Pd Enrico Letta, il ministro del Lavoro Andrea Orlando e Pierluigi Bersani. Non parteciperanno invece Lega e Fratelli d'Italia, e neppure Carlo Calenda, che al Foglio ha spiegato ieri la sua contrarieràpiattaforma dellapubblicata dFiom. Quella di oggi, ha ...

pdnetwork : Domani saremo a Roma, in Piazza San Giovanni, al fianco dei sindacati. Dopo l'attacco fascista di Forza Nuova alla… - chetempochefa : Oggi a Roma in Piazza San Giovanni ci sarà la manifestazione #Maipiufascismi organizzata dai sindacati e domani a… - ilfoglio_it : “Pensavo fosse antifascismo, ma era Quota 100”. Carlo Calenda non parteciperà alla manifestazione dei sindacati “co… - 60_cla : RT @ellyesse: Una delegazione di migliaia di persone partite dall’Emilia-Romagna per essere in piazza a Roma a dire #MaiPiùFascismi Qui pe… - IGORQESSE : RT @RadioSavana: Nell'ultimo anno 600 mila aziende hanno chiuso, 900 mila italiani hanno perso il lavoro, 6 milioni di connazionali in pove… -