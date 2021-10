Sindacati in piazza contro violenza e fascismi dopo gli scontri di Roma: “Qui c’è la nuova Resistenza” (Di sabato 16 ottobre 2021) Cgil, Cisl e Uil sono scese in piazza a una settimana dagli scontri di Roma, quando un corteo non autorizzato e composto da una frangia violenta dei manifestanti No Green Pass ha assaltato la sede Romana della Cgil. Secondo le stime dei Sindacati, sarebbero state 200.000 le persone in piazza, ma dalla Questura arrivano dati ben diversi. Il messaggio scandito però è chiaro: no ai fascismi e alle violenze squadriste. Cgil in piazza: “Siamo in 200.000”, ma la Questura rivede i dati Maurizio Landini l’aveva promesso una settimana fa, il giorno dopo l’assalto alla sede della Cgil: i Sindacati sarebbero tornati in piazza per manifestare contro fascismi e violenze, ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 16 ottobre 2021) Cgil, Cisl e Uil sono scese ina una settimana daglidi, quando un corteo non autorizzato e composto da una frangia violenta dei manifestanti No Green Pass ha assaltato la sedena della Cgil. Secondo le stime dei, sarebbero state 200.000 le persone in, ma dalla Questura arrivano dati ben diversi. Il messaggio scandito però è chiaro: no aie alle violenze squadriste. Cgil in: “Siamo in 200.000”, ma la Questura rivede i dati Maurizio Landini l’aveva promesso una settimana fa, il giornol’assalto alla sede della Cgil: isarebbero tornati inper manifestaree violenze, ...

pdnetwork : Domani saremo a Roma, in Piazza San Giovanni, al fianco dei sindacati. Dopo l'attacco fascista di Forza Nuova alla… - chiaragribaudo : In piazza a fianco dei sindacati, dei lavoratori e delle lavoratrici per dire #Maipiufascismi con @EnricoLetta… - lauraboldrini : Era necessario esserci. Grazie ai sindacati che hanno organizzato una grande risposta democratica: #Maipiufascismi.… - DestinoLara : RT @lauraboldrini: Era necessario esserci. Grazie ai sindacati che hanno organizzato una grande risposta democratica: #Maipiufascismi. Pi… - BountyK27602455 : RT @Se23rex: E dove sono i #sindacati???? Tutti in piazza a manifestare contro se stessi??????????mentre i morti al lavoro continuano…ma l’impor… -