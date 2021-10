Sindacati in piazza a Roma contro i fascismi “Garantire la democrazia” (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma (ITALPRESS) – Duecentomila le persone da tutta Italia, secondo i Sindacati, che sono scese in piazza San Giovanni a Roma per la manifestazione indetta da Cgil, Cisl, Uil, a una settimana dall'assalto avvenuto alla sede della Cgil da parte dei movimenti legati all'estrema destra. “Mai più fascismi: per il lavoro, la partecipazione, la democrazia” lo slogan scelto tra bandiere, striscioni e palloncini che hanno animato sia la piazza che il corteo partito dall'Esquilino alle 12:30. Tante le presenze politiche tra cui i ministri Luigi Di Maio, Roberto Speranza, Andrea Orlando e Dario Franceschini, il leader del M5S, Giuseppe Conte, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l'assessore regionale alla sanità, Alessio D'Amato, il candidato sindaco del ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021)(ITALPRESS) – Duecentomila le persone da tutta Italia, secondo i, che sono scese inSan Giovanni aper la manifestazione indetta da Cgil, Cisl, Uil, a una settimana dall'assalto avvenuto alla sede della Cgil da parte dei movimenti legati all'estrema destra. “Mai più: per il lavoro, la partecipazione, la” lo slogan scelto tra bandiere, striscioni e palloncini che hanno animato sia lache il corteo partito dall'Esquilino alle 12:30. Tante le presenze politiche tra cui i ministri Luigi Di Maio, Roberto Speranza, Andrea Orlando e Dario Franceschini, il leader del M5S, Giuseppe Conte, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l'assessore regionale alla sanità, Alessio D'Amato, il candidato sindaco del ...

pdnetwork : Domani saremo a Roma, in Piazza San Giovanni, al fianco dei sindacati. Dopo l'attacco fascista di Forza Nuova alla… - chiaragribaudo : In piazza a fianco dei sindacati, dei lavoratori e delle lavoratrici per dire #Maipiufascismi con @EnricoLetta… - lauraboldrini : Era necessario esserci. Grazie ai sindacati che hanno organizzato una grande risposta democratica: #Maipiufascismi.… - truzzodi : Ce ne fossero, di politici come @elio_vito #cgil #Greenpassrendeliberi #greenpass #portualidiTrieste - albiuno : RT @comein1specchio: Whirpool: “non c’è accordo, licenziamenti confermati”. Sindacati: “Oggi in piazza contro il fascismo”. Tutto normale. -