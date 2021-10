Simbolotto | estrazione di oggi 16 ottobre 2021 | Lotto

(Di sabato 16 ottobre 2021)di, 16– Questa sera, sabato 16, alle ore 20 va in scena l’del, il gioco direttamente associato alle estrazioni del(tre volte a settimana: martedì, giovedì e sabato). Per il mese dila ruota associata al gioco è quella di Roma. Ma quali sono i simboli vincenti dell’di, 16? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti...

Advertising

CorriereCitta : #Simbolotto oggi #16ottobre 2021: i simboli vincenti dell’estrazione di stasera - ilClandestinoTW : #Simbolotto 16 ottobre 2021: #estrazione simboli vincenti di stasera - zazoomblog : Estrazione Simbolotto Lotto Superenalotto 10eLotto del 16 ottobre 2021 - #Estrazione #Simbolotto #Lotto - zazoomblog : Simbolotto estrazione del 14 ottobre 2021: ecco i simboli vincenti - #Simbolotto #estrazione #ottobre - ilfaroonline : Simbolotto, estrazione del 14 ottobre 2021: ecco i simboli vincenti -

Ultime Notizie dalla rete : Simbolotto estrazione

, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/di oggi 14 ottobre 2021 LE QUOTE DELL'ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO Occupiamoci ora delle quote del Superenalotto di giovedì 14 ottobre ...... Quella del lotto e ci sarà attorno alle 20, mentre a seguire, attorno alle 20,10 circa, ci sarà prima l'dele poi l'attesissima sestina del SuperEnalotto, con le relative quote.Al momento di giocare la schedina si possono infatti vincere dei premi da 500 euro. Le schedine per i concorsi interessati saranno convalidabili a decorrere dal: • 19 ottobre 2021 per il concorso n. 1 ...Segui le estrazioni della sestina del SuperEnalotto e scopri i numeri estratti del Lotto live e 10eLotto di oggi, sabato 16 ottobre 2021, in tempo reale ...