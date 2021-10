Siena-Virtus Entella | Serie C | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

(Di sabato 16 ottobre 2021)in campo domani alle ore 17:30 allo stadio Artemio Franchi dinel match valido per la nona giornata del campionato diC, Girone B. Solo due punti di distanza, ma ben otto posizioni in classifica separano chiavaresi e toscani. Statistiche e curiosità di-Pescara Ildi Alberto Gilardino cerca continuità di vittorie in casa, solamente una sconfitta e un pareggio, mentre sono due le affermazioni collezionate dai toscani nei match casalinghi, con otto goal fatti e solamente 2 subiti e con un quarto posto di tutto rispetto. La, invece, attualmente occupa il decimo posto in classifica: troppe le reti subite, fuori casa sono nove infatti al passivo a ...

SERIE C 14.00 Vis Pesaro - Cesena 14.30 Grosseto - Reggiana Modena - Viterbese 17.30