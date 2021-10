Si torna a ballare al Miu aperto fino alle 3 | 30 | la ripartenza stasera con capienza al 50% Ecco tutte le altre disposizioni

Advertising

SamueleEsse : con certa gente non si può proprio discutere sta ripetendo le stesse cose da 3 ore torna a ballare in discoteca fra - Piergiulio58 : Riaprono le discoteche, il Fabrique di Milano: 'Si torna a ballare ma regole assurde' - la Repubblica - Chiara_Miau : RT @ZeroFoxGiven11: Basta con sta piscina Giucas ??... Torna a ballare e a farci divertire ?? #GFvip - x_juanstylvato5 : RT @ZeroFoxGiven11: Basta con sta piscina Giucas ??... Torna a ballare e a farci divertire ?? #GFvip - ZeroFoxGiven11 : Basta con sta piscina Giucas ??... Torna a ballare e a farci divertire ?? #GFvip -

Ultime Notizie dalla rete : torna ballare

MONDOLFO - Per i locali da ballo stasera non sarà un giorno qualsiasi. Si allentano le limitazioni e il Silbe Fipe nei giorni scorsi ha esultato facendo riferimento ai 596 giorni di attesa dopo la ...Tra i dimenticati del mondo dello spettacolo, i gestori di discoteche si sono sentiti ancor più dimenticati. E in qualche modo lo si sentono anche adesso, malgrado le riaperture. "Felice di rivedere ...Riapre la storica sala da ballo, dal 1962 nel circolo Arci. Boccafogli c’è da allora:. "Pochi soldi, ma ritorniamo" ...MONDOLFO - Per i locali da ballo stasera non sarà un giorno qualsiasi. Si allentano le limitazioni e il Silbe Fipe nei giorni scorsi ha esultato facendo riferimento ai 596 giorni di ...